В Госдуме предложили продлить школьные каникулы до 16 января
В российских школах новогодние каникулы могут продлить до 16 января в связи с пандемией коронавируса. С таким предложением обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова
В российских школах новогодние каникулы могут продлить до 16 января в связи с пандемией коронавируса. С таким предложением обратилась к министру просвещения Сергею Кравцову зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.
Депутат отметила, что с целью предотвращения ухудшения эпидемиологической обстановки и нарушения образовательного процесса, целесообразно рассмотреть вопрос о продлении школьных каникул.
Яна Лантратова отметила, что соответствующее предложение она направила в Минпросвещения по просьбе родителей школьников. Последние просили принять меры по сокращению социальных контактов детей.
В ведомстве Сергея Кравцова данную инициативу пока не прокомментировали. Ранее министр заявлял, что после каникул школы продолжат работу в обычном режиме, а переход на удаленку возможен только в экстренном случае.
Отметим, что из-за коронавируса в некоторых регионах школы ушли на новогодние каникулы досрочно – с 25-26 декабря.