Российский суд отказал Google в отмене неустойки на время рассмотрения иска «Царьграда» к компании
Российский суд отказался приостановить начисление неустойки компании Google по иску телеканала «Царьград» на время рассмотрения ее жалобы. Американская компания назвала присужденную неустойку беспрецедентной
Российский суд отказался приостановить начисление неустойки компании Google по иску телеканала «Царьград» на время рассмотрения ее жалобы. Американская компания назвала присужденную неустойку беспрецедентной, так как за 1,5 года она превысит объем всего мирового богатства.
В кассационной жалобе Google отмечается, что начисление неустойки является беспрецедентной для российской судебной практики. По предварительным подсчетам, за год и два месяца размер неустойки превысит совокупный объем российской денежной массы, а за 1,5 года превысит объем всего мирового богатства. В этой связи американская компания попросила суд приостановить начисление неустойки, однако в этом ходатайстве ей было отказано.
Ранее «Царьград ТВ» подал иск к трем юридическим лицам Google из-за блокировки своего аккаунта на YouTube. Российский суд признал блокировку незаконной и дал Google пять дней на восстановление аккаунта. Одновременно с этим суд назначил неустойку в размере 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения. Причем каждую следующую неделю сумма должна удваиваться, сообщает Forbes.