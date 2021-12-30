ФАС обвинила металлургические компании в установлении монопольно высоких цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заподозрила крупные металлургические компании ММК, НЛМК и «Северсталь» в нарушении антимонопольного законодательства
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России заподозрила крупные металлургические компании ММК, НЛМК и «Северсталь» в нарушении антимонопольного законодательства.
В ведомстве сообщили, что с января 2021 года указанные компании поддерживали «монопольно высокие цены» на горячекатаный плоский прокат на территории России. Цены увеличивались «несоразмерно изменению расходов на производство продукции».
Антимонопольщики начали расследование в отношении ММК, НЛМК и «Северстали» весной текущего года. Пока это расследование не завершено, однако уже сейчас в ведомстве не исключили, что металлургам могут назначить штрафы в размере 15% от выручки, полученной на рынке горячекатаного плоского проката.
Глава ФАС Максим Шаскольский заявил телеканалу RTVI, что штрафы для металлургов «будут больше, чем по Google».
В ММК, НЛМК и «Северсталь» назвали претензии антимонопольщиков по поводу цен на свою продукцию необоснованными.