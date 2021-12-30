Глава ВОЗ призвал мировых лидеров привить от коронавируса 70% населения
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал мировых лидеров до 1 июля 2022 года привить от коронавируса 70% населения планеты
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал мировых лидеров до 1 июля 2022 года привить от коронавируса 70% населения планеты.
В ходе пресс-конференции в Женеве г-н Гебрейесус призвал отказаться от «недальновидного национализма», положить конец глобальному неравенству в вопросе вакцин, обеспечить вакцинацию 70% от всего населения планеты и тем самым защитить экономику от будущих штаммов коронавируса.
По данным ВОЗ, в этом году 92 из 194 стран-членов организации не смогли добиться вакцинации против COVID-19 даже 40% своих граждан. Такую ситуацию Тедрос Гебрейесус назвал «моральным позором».
По словам главы ВОЗ, именно провал прививочной кампании в некоторых странах привел к появлению новых и более агрессивных штаммов коронавируса.