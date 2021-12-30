Молодежной сборной России по хоккею присудили техническое поражение на ЧМ из-за коронавируса
В первых двух матчах группового этапа команда Сергея Зубова одержала одну победу (игра со Швейцарией) и потерпела одно поражение (игра со Швецией). С учетом еще и технического поражения российской сборной будет труднее выйти в плей-офф
Молодежной сборной России по хоккею присудили техническое поражение в матче третьего тура группового этапа Чемпионата мира со Словакией.
Игра со Словакией была отменена, а России присудили техническое поражение со счетом 0:1 из-за положительного теста на коронавирус одного из наших спортсменов.
В первых двух матчах группового этапа команда Сергея Зубова одержала одну победу (игра со Швейцарией) и потерпела одно поражение (игра со Швецией). С учетом еще и технического поражения российской сборной будет труднее выйти в плей-офф.
Ранее из-за положительных ПЦР-тестов на COVID-19 у хоккеистов были отменены матчи между Финляндией и Чехией, а также между США и Швейцарией.
В заключительном матче группового этапа Россия должна встретиться с США, однако американская сборная пока еще находится на карантине.