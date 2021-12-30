30 декабря 2021, 02:40
Власти Чехии заморозят оклады чиновников и повысят зарплаты медикам
Правительство Чехии приняло решение заморозить сроком на один год оклады первых лиц государства, министерств, ведомства, а также чиновников и депутатов
Фото: praga-praha.ru
Правительство Чехии приняло решение заморозить сроком на один год оклады первых лиц государства, министерств, ведомства, а также чиновников и депутатов.
Одновременно с этим власти повысят зарплаты врачей и медработников, преподавателей, соцработников, военнослужащих, полицейских и пожарных. Так, зарплаты медиков, педагогов и работников соцсферы повысятся на 2-6%, а зарплаты пожарных, полицейских и военнослужащих – на 700 крон (27 евро), сообщает ТАСС.
Данное решение еще должны утвердить депутаты чешского парламента.
Между тем, профсоюз государственных органов и организаций не поддержал инициативу правительства, отметив, что она в первую очередь ударит по финансовому положению мелких госслужащих.