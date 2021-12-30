30 декабря 2021, 02:10
Инфляция в России по итогам 2021 года в два раза превысила первоначальный прогноз ЦБ
Согласно отчету статистического ведомства, продовольственные товары за год подорожали на 10,62%, непродовольственные товары подорожали на 8,58%, а стоимость услуг выросла на 4,98%
Фото: lentka.com
Инфляция в России по данным на декабрь 2021 года составила 8,39%. Пока это предварительная оценка Росстата, а окончательная оценка будет дана 12 января.
Согласно отчету статистического ведомства, продовольственные товары за год подорожали на 10,62%, непродовольственные товары подорожали на 8,58%, а стоимость услуг выросла на 4,98%.
Стоит отметить, что по итогам текущего года инфляция стала максимальной с 2015 года. В тот год Росстат зафиксировал инфляцию в размере 12,9%.
В начале текущего года Центробанк и правительство прогнозировали, что в 2021 году инфляция не превысит отметку в 4%. В течение года этот прогноз пришлось несколько раз пересматривать.