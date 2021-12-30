ЕСПЧ потребовал от России приостановить исполнение решений о ликвидации «Мемориала»
Жалоба на российское законодательство об «инагентах» была коммуницирована ЕСПЧ в 2016 году. К тому моменту к ней присоединились уже 60 некоммерческих организаций
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) потребовал от российских властей приостановить исполнение решений Верховного суда РФ и Мосгорсуда о ликвидации правозащитных организаций «Международный Мемориал» и центр «Мемориал» (обе признаны инагентами) до вынесения страсбургским судом постановления по жалобе на закон об «иностранных агентах». Эту жалобу еще в 2013 году подали российские НКО.
Жалоба на российское законодательство об «инагентах» была коммуницирована ЕСПЧ в 2016 году. К тому моменту к ней присоединились уже 60 некоммерческих организаций.
В заявлении Страсбургского суда говорится, что в соответствии с правилом 39, в интересах сторон и надлежащего ведения разбирательства исполнение решений российских судов о роспуске организаций-заявителей должно быть приостановлено на период, необходимый для рассмотрения судом заявления № 9988/13, сообщает РБК.