30 декабря 2021, 01:06
Исключенные из «Яблока» депутаты объявили о создании одноименного движения
Депутат Мосгордумы Дарья Беседина объявила о создании общественного движения «Яблоко». Поводом для создания новой организации стало исключение парламентария и нескольких муниципальных депутатов из одноименной партии
Фото: duma.mos.ru
Депутат Мосгордумы Дарья Беседина объявила о создании общественного движения «Яблоко». Поводом для создания новой организации стало исключение парламентария и нескольких муниципальных депутатов из одноименной партии. Всего из «Яблока» исключили 98 человек.
Дарья Беседина опубликовала манифест, в котором целью создания общественного движения заявлено возрождение «Яблока» на основе ее изначальных демократических, либеральных и правозащитных принципов.
Депутат сообщила, что в партии произошел раскол, а бюро партии «ведут борьбу с несогласными» и исключают людей, которые имеют «неугодную руководству позицию».