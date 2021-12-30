Борцы с коррупцией сообщили о планах депутата Бородая продать незадекларированную квартиру в Дубае
Оппозиционер Георгий Албуров считает, что депутат спешит избавиться от квартиры, чтобы весной 2022 года ее не пришлось вносить в декларацию о доходах и имуществе
Апартаменты в Дубае, которые по данным команды Алексея Навального принадлежат бывшему главе ДНР и депутату Госдумы Александру Бородаю, готовятся к продаже. Оппозиционер Георгий Албуров считает, что депутат спешит избавиться от квартиры, чтобы весной 2022 года ее не пришлось вносить в декларацию о доходах и имуществе.
В конце декабря команда Алексея Навального сообщила, что в собственности экс-главы самопровозглашенной Донецкой народной республики имеется квартира на искусственном острове Пальма Джумейра стоимостью около 450 тысяч евро (или 37 млн рублей). При этом в своей декларации для избиркома Александр Бородай указал доход в размере 0 рублей. Квартиры в эмирате Дубай в этой декларации также не оказалось.
Борцы с коррупцией напомнили, что указание недостоверных сведений в декларации о доходах и имуществе является основанием для лишения депутата Бородая мандата.
Сам парламентарий категорически отрицает наличие у него заграничной квартиры, хотя сведения о владельцах недвижимости в Дубае находятся в открытом доступе и их легко проверяются.
Георгий Албуров сообщил изданию The Insider (издание признано иностранным агентом), что после выхода расследования о недвижимости Александра Бородая, кто-то начал выплачивать значительные коммунальные долги за квартиру в Дубае. За этой квартирой числился долг в размере 300 тысяч рублей.
«Это долг за коммуналку, без его оплаты нельзя продать квартиру, я так это понимаю. Бородай хочет избавиться от квартиры до Нового года, чтобы ее не надо было указывать в новой декларации. Уже одно формальное основание для изгнания из Госдумы у него есть - он не задекларировал квартиру перед выборами», - отметил оппозиционер.