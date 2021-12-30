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30 декабря 2021, 00:06

Роскомнадзор обязал сервис Netflix показывать российские гостелеканалы

Российские власти обяжут стриминговый сервис Netflix показывать 20 федеральных каналов первого и второго мультиплекса на российской части сайта. Требование к сервису вступает в силу в марте 2022 года

Роскомнадзор обязал сервис Netflix показывать российские гостелеканалы
Фото: Life.ru

Российские власти обяжут стриминговый сервис Netflix показывать 20 федеральных каналов первого и второго мультиплекса на российской части сайта. Требование к сервису вступает в силу в марте 2022 года.

Глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин сообщил агентству ТАСС, что Netflix обязали показывать российские гостелеканалы после того, как Роскомнадзор включил сервис в реестр аудиовизуальных сервисов.

Согласно российскому законодательству, онлайн-кинотеатры из реестра аудиовизуальных сервисов должны обязаны как минимум на 80% контролироваться компаниями, которые имеют российскую регистрацию. Кроме того, с марта 2022 года они обязаны обеспечить трансляцию 20 федеральных российских телеканалов.

Алексей Бырдин считает, что помимо Netflix в реестр Роскомнадзора должны быть включены также Apple TV+, Google Play, Crunchyroll и другие аналогичные сервисы.

Отметим, что в первый мультиплекс входят «Первый канал», «Россия-1», «НТВ», «Карусель», а во второй - «Спас», «Домашний», «ТВ-3», «МузТВ» и другие.

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