Петербургский суд освободил блогера Юрия Хованского из СИЗО
Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия освободил из-под стражи блогера Юрия Хованского, которого обвиняют в оправдании терроризма из-за песни про теракт на Дубровке
Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга по ходатайству следствия освободил из-под стражи блогера Юрия Хованского, которого обвиняют в оправдании терроризма из-за песни про теракт на Дубровке.
Суд назначил ему запрет определенных действий. Блогера освободили в зале заседания, в СИЗО он находился с лета.
Петербургский суд запретил Юрию Хованскому до 8 января 2022 года выходить из дома с 18:00 до 10:00, приближаться ближе чем на 300 метров к квартире, где согласно материалам дела была спета песня про теракт, посещать развлекательные и спортивные мероприятия, пользоваться почтой, телефоном и интернетом, а также общаться со свидетелями, экспертами, специалистами по уголовному делу и журналистами. Также блогеру запретили общаться со своей девушкой.
Напомним, что поводом для возбуждения дела против Юрия Ховансого стала песня про теракт в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Теперь блогеру грозит срок от 5 до 7 лет лишения свободы.