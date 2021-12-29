29 декабря 2021, 17:11
В китайском городе нарушителей антиковидных правил провели «маршем позора» по улице
В китайском уезде Цзинси нарушителей антиковидных правил провели «маршем позора» по улицам города. На шеях нарушителей висели плакаты с именами и фотографиями
Фото: mymsk.online
В китайском уезде Цзинси нарушителей антиковидных правил провели «маршем позора» по улицам города. На шеях нарушителей висели плакаты с именами и фотографиями.
Виновных в нарушении санитарных правил во время пандемии коронавируса облачили в защитные костюмы и маски, но на шею им повесили плакаты с фотографиями и именами. Участников «марша позора» сопровождали бойцы спецназа.
Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщает, что в Китае публичное осуждение для подозреваемых в различных нарушениях было запрещено в 2010, однако власти некоторых провинций решили ее возродить.