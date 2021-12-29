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29 декабря 2021, 17:11

В китайском городе нарушителей антиковидных правил провели «маршем позора» по улице

В китайском уезде Цзинси нарушителей антиковидных правил провели «маршем позора» по улицам города. На шеях нарушителей висели плакаты с именами и фотографиями

В китайском городе нарушителей антиковидных правил провели «маршем позора» по улице
Фото: mymsk.online

В китайском уезде Цзинси нарушителей антиковидных правил провели «маршем позора» по улицам города. На шеях нарушителей висели плакаты с именами и фотографиями.

Виновных в нарушении санитарных правил во время пандемии коронавируса облачили в защитные костюмы и маски, но на шею им повесили плакаты с фотографиями и именами. Участников «марша позора» сопровождали бойцы спецназа.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщает, что в Китае публичное осуждение для подозреваемых в различных нарушениях было запрещено в 2010, однако власти некоторых провинций решили ее возродить.

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