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Политика
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29 декабря 2021, 16:16

Воронежского сенатора заподозрили в фиктивном разводе с целью сокрытия активов

Члена Совета Федерации от Воронежской области Сергея Лукина заподозрили в фиктивном разводе с женой с целью сокрытия своих реальных доходов. Чиновник переписал бизнес на экс-жену и детей, которые теперь владеют десятками компаний в России и за границей

Воронежского сенатора заподозрили в фиктивном разводе с целью сокрытия активов
Фото: energy.s-kon.ru

Члена Совета Федерации от Воронежской области Сергея Лукина заподозрили в фиктивном разводе с женой с целью сокрытия своих реальных доходов. Чиновник переписал бизнес на экс-жену и детей, которые теперь владеют десятками компаний в России и за границей, сообщает региональное издание «Ворнадзор».

Издание сообщает, что с 1997 года Сергей Лукин работал гендиректором бывшего домостроительного комбината «ДСК». В 2001 году он стал депутатом Воронежской облдумы, в 2005 и 2010 годах был переизбран на новый депутатский срок, а с 2013 года является сенатором.

Будучи депутатом областной думы, г-н Лукин должен был перестать заниматься бизнесом, однако политик переписал свои активы на супругу, сына и внучку. То ест фактически бизнес остался в семье.

В 2013 году Сергей Лукин развелся с женой, поэтому она была освобождена от обязанности декларировать свои доходы и имущество. «Ворнадзор» считает, что развод был фиктивным, а его целью было сокрытие данных о доходах и имуществе семьи. Воронежские журналисты отмечают, что бывшие супруги Лукины часто появляются вместе на различных мероприятиях и продолжают вместе жить.

«ДСК» и ее дочерние структуры являются монополистом на рынке строительства в Воронежской области. Только в 2021 году компании получили госконтрактов на 1,4 млрд рублей. Общая стоимость полученных господрядов оценивается в 18 млрд рублей. Стоит отметить, что в областной думе Лукин входил в комитет по строительному комплексу.

По данным издания, с 2013 года Сергей Лукин указывает в декларации половину квартиры в Черногории площадью 30 кв.м., а его экс-супруга является совладелицей отеля у Франкфуртского аэропорта.

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