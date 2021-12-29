Юриста, подавшего в суд на Деда Мороза, обвинили в злоупотреблении правом
В Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга поступил иск местной жительницы Эльнары Троицкой к юристу Игорю Мирзоеву, который ранее подал в суд на Деда Мороза за неисполненные желания
В Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга поступил иск местной жительницы Эльнары Троицкой к юристу Игорю Мирзоеву, который ранее подал в суд на Деда Мороза за неисполненные желания.
Эльнара Троицкая в своем заявлении указала, что юрист не подавал судебный иск, а «лишь распространил сведения, порочащие чувства верующих в Деда Мороза». Женщина просит суд признать поведение Игоря Мирзоева о подаче иска злоупотреблением правом и взыскать с него 10 млн рублей морального вреда в ее пользу.
Юрист Игорь Мирзоев подал в суд на Деда Мороза из-за того, что тот в течение 23 лет не выполняет публично взятые на себя обязательства, не дарит ему подарки и не исполняет его заветные мечты. Истец потребовал обязать новогоднего волшебника вручить ему 23 подарка, исполнить его самые заветные мечты и компенсировать ему моральный вред в размере 10 млн рублей.
Иск подан в суд Великого Устюга, где располагается официальная резиденция Деда Мороза.