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Экономика
Однушка на шее и две зарплаты медсестры на поясе
29 декабря 2021, 15:33

Чиновники и госкомпании потратили на организацию Нового года более 8 млрд рублей

Так, например, корпорация «Роскосмос» потратила 30 млн рублей на флисовые накидки, варежки, шарфы, елочные игрушки, календари, подстаканники и другие подарки «на космическую тематику»

Чиновники и госкомпании потратили на организацию Нового года более 8 млрд рублей
Фото: modamix.net

Российские чиновники и государственные компании потратили 1,8 млрд рублей на подарки самим себе. Об этом сообщает «Новая газета» со ссылкой на портал госзакупок.

Так, например, корпорация «Роскосмос», которой руководит Дмитрий Рогозин, потратила 30 млн рублей на флисовые накидки, варежки, шарфы, елочные игрушки, календари, подстаканники и другие подарки «на космическую тематику».

Госбанк ВТЮ потратил 115 млн рублей на елочные игрушки, ночники и кондитерские наборы.

Еще 3,8 млрд государственных рублей было потрачено на украшения городских территорий. Всего на организацию Нового года власти и государственные компании потратили минимум 8,1 млрд рублей.

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