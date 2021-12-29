Экс-координатора штаба Навального в Мурманске объявили в розыск
Осенью против Виолетты Грудиной было выдвинуто обвинение в нарушении санитарно-эпидемиологических правил из-за нарушения режима самоизоляции. По этому делу активистка находится под подпиской о невыезде
Правоохранительные органы объявили в розыск бывшего координатора штаба Алексея Навального (признан экстремистской организацией) в Мурманске Виолетту Грудину.
По данным «Новой газеты», соратница оппозиционера объявлена в рамках статьи Уголовного кодекса РФ, но какой именно, не уточняется.
Осенью против Виолетты Грудиной было выдвинуто обвинение в нарушении санитарно-эпидемиологических правил из-за нарушения режима самоизоляции. По этому делу активистка находится под подпиской о невыезде.
Напомним, что Грудина выдвигалась в Мурманский горсовет, однако суд постановил принудительно ее госпитализировать якобы из-за заражения коронавирусом. Это помешало политику подать документы на регистрацию кандидатом в депутаты.
Виолетту Грудину могли объявить в розыск в рамках экстремистской статьи, по которой ранее была арестована экс-координатор штаба в Уфе Лилия Чанышева, а также задержаны экс-координаторы штабов в Томске, Иркутске, Барнауле, Архангельске и Саратове.