Госструктуры в текущем году потратили на покупку новых авто 1,7 млрд рублей из бюджета
Российские государственные структуры в текущем год потратили 1,7 млрд рублей из бюджета на покупку и аренду дорогих автомобилей. Об этом сообщает телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на портал госзакупок
Российские государственные структуры в текущем год потратили 1,7 млрд рублей из бюджета на покупку и аренду дорогих автомобилей. Об этом сообщает телеграм-канал «Можем объяснить» со ссылкой на портал госзакупок.
Больше всех на автомобили потратило Управление делами президента. Ведомство в 2021 году заключило четыре крупных госконтракта общей стоимостью 740 млн рублей. Управделами заказывало автомобили Genesis G80 2.5 AT Business 4WD, BMW 750Li в комплектации М Sport Pro и другие модели, как роскошные, так и не очень (для чиновников среднего ранга).
Научный центр правовой информации при Министерстве юстиции тоже заказал для собственных нужд автомобиль BMW 750Li, но в более скромной комплектации xDrive. Правда, транспортное средство центру обошлось дороже на 1,5 млн рублей чем Управделами президента.
Министерство обороны, которое возглавляет Сергей Шойгу, потратило на новенькие авто 170 млн рублей. Оборонное ведомство предпочитает Genesis G90, Toyota Land Cruiser 300 и более скромные Toyota Camry.
Замыкает тройку лидеров по тратам бюджетных средств на автомобили газовая монополия «Газпром». Госкомпания потратила 225 млн рублей на Land Cruiser, Mercedes и Toyota Camry.
Напомним, что в 2016 году в России был принят закон, который запрещает госструктурам закупать транспортные средства дороже 2,5 млн рублей за единицу, однако чиновники научились обходить это ограничение за счет аренды роскошных авто.