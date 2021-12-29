29 декабря 2021, 13:39
Власти Кызыла запретили продавать алкоголь с 31 декабря по 9 января
Власти Кызыла (столица республики Тува) ввели «сухой закон» с 31 декабря по 9 января. Местным магазинам запрещено торговать алкогольной продукцией. В мэрии такое решение объяснили обеспечением правопорядка и безопасности граждан на время праздников
Фото: metr12.ru
Власти Кызыла (столица республики Тува) ввели «сухой закон» с 31 декабря по 9 января. Местным магазинам запрещено торговать алкогольной продукцией.
В мэрии такое решение объяснили обеспечением правопорядка и безопасности граждан на время празднования Нового года и Рождества.
Запрет на торговлю спиртным распространяется на все места розничной торговли за исключением предприятий общественного питания, сообщает «Лента.ру».
В последний раз в Кызыле вводили «сухой закон» во время майских каникул с 1 по 10 мая.