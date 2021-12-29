Правозащитники назвали уволенного замдиректора ФСИН Анатолия Якунина борцом с пытками
Российские правозащитники назвали замглавы ФСИН России Анатолия Якунина, который накануне был отправлен в отставку указом президента Владимира Путина, противником и борцом с пытками заключенных
Российские правозащитники назвали замглавы ФСИН России Анатолия Якунина, который накануне был отправлен в отставку указом президента Владимира Путина, противником и борцом с пытками заключенных.
Основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин написал в своем телеграм-канале, что Анатолий Якунин, который пришел во ФСИН из МВД, «принципиально выступал против содомии и пыток». По словам Осечкина, Якунина могли уволить за проводимую им кампанию по борьбе с пытками и «потакание правозащитникам».
Основатель Gulagu.net отметил, что Анатолий Якунин лично посещал пострадавших от пыток заключенных Ондара Кежика и Тахирджона Бакиева в медицинском изоляторе ИК-6 ГУ ФСИН России по Иркутской области.
С Владимиром Осечкиным согласен и член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Андрей Бабушкин. В беседе с The Insider (издание признано иностранным агентом) правозащитник заявил, что Якунин является «одним из самых порядочных и профессиональных людей, которых он встречал в правоохранительной системе».
«Он осуждал пытки. Когда я рассказывал ему про конкретные случаи, я видел, как у него меняется лицо, меняется настроение и его начинает трясти. Я думаю, что он действительно не имитировал борьбу с пытками, а вел ее», - сообщил Бабушкин.
Исходя из слов правозащитников можно сделать вывод, что Анатолия Якунина отправили в отставку из-за его борьбы с пытками заключенных, а не из-за коррупционных связей его семьи, о которых ранее сообщал The Insider. По данным издания, зять силовика стал владельцем квартиры в элитном московском ЖК, выведенной из государственной собственности после того, как его дочь возглавила управление жилищным обеспечением Управделами президента.