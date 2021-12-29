Мосгорсуд постановил ликвидировать старейший в стране правозащитный центр «Мемориал»
Мосгорсуд постановил ликвидировать правозащитный центр «Мемориал» (признан иностранным агентом). С соответствующим ходатайством в суд обратилась столичная прокуратура
Мосгорсуд постановил ликвидировать правозащитный центр «Мемориал» (признан иностранным агентом). С соответствующим ходатайством в суд обратилась столичная прокуратура.
Поводом для ликвидации одного из старейших в России правозащитных центров стало «систематическое нарушение законодательства об «инагентах»».
Днем ранее Верховный суд России по иску Генпрокуратуры ликвидировал международное историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал» (внесено в реестр иностранных агентов).
Прокуратура обвинила «Мемориал» в том, что он якобы существует на деньги иностранных источников, непрозрачно ведет свою деятельность, участвует и поддерживает протесты, «направленные на дестабилизацию обстановки в стране». Правозащитному центру также поставили в вину формирование списков политических заключенных и негативную оценку судебной системы в России.