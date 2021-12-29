СКР возбудил дело по факту гибели электрика из Адлера, который жаловался на пытки в полиции
Следственный комитет Краснодарского края возбудил уголовное дело по факту гибели 25-летнего электромонтажника из Адлера Евгения Ипатова. Его обезглавленное тело обнаружили на железнодорожных путях после того, как он записал видео с рассказом о пытках в полиции
Следственный комитет Краснодарского края возбудил уголовное дело по факту гибели 25-летнего электромонтажника из Адлера Евгения Ипатова. Его обезглавленное тело обнаружили на железнодорожных путях после того, как он записал видео с рассказом о пытках в полиции.
Уголовное дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия, оружия либо спецсредств или же с причинением тяжких последствий», сообщает Znak.com.
Евгения Ипатова нашли мертвым на железнодорожных путях. Незадолго до этого мужчина записал видео, в котором рассказал о пытках в полиции. По словам Ипатова, 22 сентября его попросили починить неработающие розетки, а когда он приехал на вызов, то его задержали двое полицейских.
Электрика отвезли в отделение полиции на улице Макаренко, где стали избивать и требовать от него признания в краже 60 тысяч из дома супругов-пенсионеров, у которых он работал накануне.
После избиения в отношении Ипатова был составлен протокол о неповиновении полиции, а его самого оставили на ночь в отделении. Через день следователь СК допросил его в качестве свидетеля по делу о краже и отпустил, но перед этим следователь отвез его домой и забрал у него больше 20 тысяч рублей, чтобы «переписать номера купюр».
После задержания электрик снял комнату под чужим именем в частном доме, а спустя несколько дней хозяйка обнаружила в комнате следы крови. Тело самого Ипатова нашли 29 сентября без головы на железнодорожных путях.