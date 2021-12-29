29 декабря 2021, 12:51
В Ингушетии силовики проводят обыск в доме бывшего мэра Назрани
Правоохранители приехали к дому бывшего чиновника на нескольких машинах и перекрыли доступ к территории. В рамках какого уголовного дела проводятся следственные мероприятия, не сообщается
Фото: magastimes.ru
В Ингушетии сотрудники силовых ведомств пришли с обыском в дом бывшего главы администрации Назрани Алихана Тумгоева.
Источник «Интерфакса» сообщил, что правоохранители приехали к дому бывшего чиновника на нескольких машинах и перекрыли доступ к территории. В рамках какого уголовного дела проводятся следственные мероприятия, не сообщается.
Алихан Тумгоев занимал должность главы Назрани с января 2012 года по 24 сентября 2019 года.