29 декабря 2021, 12:45
Погибший в Дубне 11-летний школьник по дороге в школу провалился под лед и умер от переохлаждения
Координатор волонтерского поисково-спасательного отряда (ВПСО) «Дубна» Оксана Курчицкая рассказала, что семья мальчика считается неблагополучной, а сам ребенок имеет особенности развития
Фото: msk.kp.ru
Стали известны подробности гибели 11-летнего мальчика в подмосковной Дубне. Напомним, что ребенок насмерть замерз по дороге в школу.
Координатор волонтерского поисково-спасательного отряда (ВПСО) «Дубна» Оксана Курчицкая рассказала порталу NEWS.ru, что семья мальчика считается неблагополучной, а сам ребенок имеет особенности развития. Родители не проводили ребенка до социального автобуса, поэтому мальчик сел в обычную маршрутку.
По дороге ребенок понял, что едет не туда, и вышел. Позже он провалился под лед и замерз насмерть. Его тело было обнаружено возле реки Южная Канава.
О пропаже мальчика стало известно 27 декабря, когда стало известно, что до школы он не добрался. Утром 29 декабря его нашли мертвым.