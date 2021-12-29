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Общество
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29 декабря 2021, 11:57

Президент внес в Госдуму законопроект об упрощенном присвоении и лишении гражданства России

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект «О гражданстве РФ», который упрощает процедуры получения российского паспорта и его лишения

Президент внес в Госдуму законопроект об упрощенном присвоении и лишении гражданства России
Фото: politobzor.net

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект «О гражданстве РФ», который упрощает процедуры получения российского паспорта и его лишения.

Этот документ расширяет полномочия главы государства по принятию решений о лицах, которые могут получить гражданство в упрощенном порядке. Президент сможет определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях.

В упрощенной форме получить гражданство смогут граждане бывшего СССР и их дети, а также участники госпрограммы по добровольному возвращению в Россию соотечественников.

Также в законопроекте предлагается передать Министерству внутренних дел полномочия по лишению россиян гражданства родной страны. Лишить российского гражданства смогут за совершение тяжких преступлений, в число который входят терроризм, преступления против государства и «народная» 282 статья УК РФ о хранении наркотиков. Эта статья часто используется властями для расправы над неугодными оппозиционерами.

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