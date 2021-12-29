Президент внес в Госдуму законопроект об упрощенном присвоении и лишении гражданства России
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект «О гражданстве РФ», который упрощает процедуры получения российского паспорта и его лишения
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект «О гражданстве РФ», который упрощает процедуры получения российского паспорта и его лишения.
Этот документ расширяет полномочия главы государства по принятию решений о лицах, которые могут получить гражданство в упрощенном порядке. Президент сможет определять категории таких лиц не только в гуманитарных, но и в любых иных целях.
В упрощенной форме получить гражданство смогут граждане бывшего СССР и их дети, а также участники госпрограммы по добровольному возвращению в Россию соотечественников.
Также в законопроекте предлагается передать Министерству внутренних дел полномочия по лишению россиян гражданства родной страны. Лишить российского гражданства смогут за совершение тяжких преступлений, в число который входят терроризм, преступления против государства и «народная» 282 статья УК РФ о хранении наркотиков. Эта статья часто используется властями для расправы над неугодными оппозиционерами.