29 декабря 2021, 11:49
Власти США осудили решение Верховного суда РФ о ликвидации «Мемориала»
Власти США осудили решение Верховного суда России о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» (организация признана иностранным агентом). Госдепартамент потребовал от Кремля «положить конец притеснениям независимых организаций по защите прав человека
Фото: saratov.mk.ru
Власти США осудили решение Верховного суда России о ликвидации правозащитного центра «Мемориал» (организация признана иностранным агентом). Госдепартамент потребовал от Кремля «положить конец притеснениям независимых организаций по защите прав человека.
Представитель Госдепа Нед Прайс назвал «Мемориал» старейшей и наиболее уважаемой российской правозащитной организацией. По словам американского чиновника, ликвидация центра отражает «эру стремительно сокращающегося пространства для независимого гражданского общества, СМИ и продемократических активистов в России», сообщает «Интерфакс».
Совет Европы и власти европейских стран также осудили решение о закрытии центра «Мемориал».