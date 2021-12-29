29 декабря 2021, 11:41
В подмосковной Дубне 11-летний школьник замерз насмерть по дороге в школу
В подмосковной Дубне нашли мертвым 11-летнего мальчика, который пропал 27 декабря. Тело подростка обнаружили на улице Программистов, вблизи реки Южная Канава. Ребенок скончался в результате обморожения
Фото: YouTube
В подмосковной Дубне нашли мертвым 11-летнего мальчика, который пропал 27 декабря. Тело подростка обнаружили на улице Программистов, вблизи реки Южная Канава. Ребенок скончался в результате обморожения.
По данным социальных сетей, мальчик утром 27 декабря отправился в школу на автобусе, но туда так и не добрался. По предварительной информации, у подростка не хватило денег на проезд, поэтому он пошел пешком. Сейчас эти сведения проверяются.
Znak.com со ссылкой на соцсети сообщает, что погибший ребенок имел особенности в развитии и ходил в спецшколу.
Подмосковная прокуратура начала проверку по факту гибели пропавшего мальчика.