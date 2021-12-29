Глава СПЧ назвал «перебором» приговор 19-летнему юноше, которому дали 4 года за оскорбление ветерана
Председатель Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев раскритиковал приговор Мосгорсуда суда 19-летнему Матвею Юферову, которого приговорили к 4 годам лишения свободы за оскорбление ветерана Великой отечественной войны (ВОВ)
Председатель Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев раскритиковал приговор Мосгорсуда суда 19-летнему Матвею Юферову, которого приговорили к 4 годам лишения свободы за оскорбление ветерана Великой отечественной войны (ВОВ).
Правозащитник заявил, что приговор является несоразмерным совершенному преступлению.
«В судопроизводстве стал нарушаться баланс между тяжестью преступлений и наказанием. Надо было дать ему месяц обязательных работ - горшки выносить, например, а тут четыре года колонии. Это перебор», - заявил Валерий Фадеев, слова которого приводит РБК.
«За убийство могут дать пять лет, и за то, что помочился не туда, - четыре года», — добавил глава СПЧ.
По версии следствия, 19-летния Матвей Юферов помочился на стенд, посвященный ветерану Великой Отечественной войны гвардии-лейтенанту Анатолию Фролову. Уголовное дело в отношении молодого человека было возбуждено по заявлению сына ветерана.