29 декабря 2021, 08:04
В России могут повысить процентную ставку по ипотечному кредиту для непривитых заемщиков
Для непривитых от COVID-19 граждан стоимость ипотечного кредита будет значительно дороже. Процентная ставка для них увеличится из-за повышения страхового тарифа
Фото: flot2017.com
В новом году россиянам, которые хотят оформить кредит на покупку жилья, среди прочих документов может понадобиться справка о вакцинации против коронавируса.
«Известия» со ссылкой на источник сообщают, что для непривитых от COVID-19 граждан стоимость ипотечного кредита будет значительно дороже. Процентная ставка для них увеличится из-за повышения страхового тарифа.
Вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков сообщил, что кредитно-финансовые организации обычно сами предлагают опцию оформления займа с одновременной покупкой страховки жизни и здоровья. В настоящее время банки имеют полное право повысить процентную ставку, так как страхование снижает их риски.