Глава Конституционного суда РФ не исключил снятия моратория на смертную казнь
Председатель КС РФ Валерий Зорькин не исключил снятия действующего в России моратория на смертную казнь. Введение запрета на смертную казнь судья назвал «уступкой» российский властей ценностям, которые несвойственны национальному правосознанию
Председатель Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин не исключил снятия действующего в России моратория на смертную казнь. Введение запрета на смертную казнь судья назвал «уступкой» российский властей ценностям, которые несвойственны национальному правосознанию.
Валерий Зорькин отметил, что вопрос о возвращении смертной казни не закрыт, хотя и признал, что такое развитие событий маловероятно, сообщает «КоммерсантЪ».
Председатель Конституционного суда напомнил, что Россия в свое время ввела мораторий на смертную казнь ради вступления в Совет Европы, однако формально смертная казнь в стране не отменена, так как сделать это могут только законодательные органы власти. При этом суд лишь объявил бессрочным мораторий на ее назначение и применение. Данный факт как раз и оставляет возможность к возврату высшей меры наказания.
Судья Зорькин также считает, что пока совершаются умышленные убийства, нельзя полностью закрывать вопрос о применении смертной казни.