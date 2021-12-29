29 декабря 2021, 04:22
Замглавы ФСИН Анатолия Якунина отправили в отставку. Перед этим СМИ сообщили о его коррупционных связях
Президент Владимир Путин отправил в отставку заместителя директора ФСИН России Анатолия Якунина. Причина снятия силовика с занимаемой должности не сообщается
Фото: mirtesen.ru
Президент Владимир Путин отправил в отставку заместителя директора ФСИН России Анатолия Якунина. Причина снятия силовика с занимаемой должности не сообщается.
Ранее The Insider (издание признано иностранным агентом) нашел у Анатолия Якунина коррупционные связи. Журналисты выяснили, что зять генерала стал владельцем квартиры в элитном ЖК «Волынский», выведенной из государственной собственности. Это произошло после того, как дочь Якунина возглавила управление жилищным обеспечением Управделами президента.
Рыночная стоимость этой квартиры оценивается в 100 млн рублей.
Напомним, что ранее Анатолий Якунин занимал должность главного управления МВД по Москве.