Мэрия Москвы потребовала от комитета «Гражданское содействие» освободить офис
Департамент городского имущества Москвы потребовал от комитета «Гражданское содействие» (организация включена в реестр иностранных агентов) освободить офис, который был выделен организации 10 лет назад
Департамент городского имущества Москвы потребовал от комитета «Гражданское содействие» (организация включена в реестр иностранных агентов) освободить офис, который был выделен организации 10 лет назад.
Столичные чиновники передали комитету документ о расторжении договора безвозмездного пользования, который был подписан в 2011 году. Правозащитникам дали месяц на то, чтобы покинуть помещение, сообщает «Медиазона» (издание признано инагентом).
Глава комитета Светлана Ганнушкина рассказала, что этот офис организации передали по решению президента Дмитрия Медведева. Спустя пять лет аренда автоматически стала бессрочной, а комитет «жил спокойно».
Нынешние действия московской мэрии по выселению «Гражданского содействия» правозащитница связала «со всей общей тенденцией уничтожения гражданского общества в России».