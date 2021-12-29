Вице-губернатор Пензенской области отказался от взятки в 3 млн и получил премию в 47 тысяч рублей
Вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов отказался от взятки в размере 3 млн рублей, сообщил об инциденте силовикам и был премирован за честность на 47 тысяч рублей
Вице-губернатор Пензенской области Сергей Федотов отказался от взятки в размере 3 млн рублей, сообщил об инциденте силовикам и был премирован за честность на 47 тысяч рублей.
Telegram-канал Mash со ссылкой на Следственный комитет сообщает, что взятку вице-губернатору пыталась передать сотрудница Каменской районной администрации. За вознаграждение в размере 3 млн рублей она хотела получить повышение до главы этого района.
Сергей Федотов от взятки отказался и передал информацию об инциденте в правоохранительные органы.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко выплатил своему честному заместителю премию в размере 47 тысяч рублей. Сергей Федоров в свою очередь сообщил, что перечислил премию в «Русфонд» на лечение детей.
Сотрудница Каменской районной администрации, которая пыталась купить должность, задержана. С ней проводятся следственные действия.