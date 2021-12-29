29 декабря 2021, 02:09
Саратовский суд на 1,5 года лишил депутата Валерия Рашкина водительских прав
Мировой судья в Саратовской области оштрафовал депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина на 30 тысяч рублей за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, после того как его остановили полицейские после охоты
Фото: twitter.com/livenews_rus
Мировой судья в Саратовской области оштрафовал депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина на 30 тысяч рублей за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, после того как его остановили полицейские после охоты.
Суд также лишил парламентария водительских прав сроком на 1,5 года.
Напомним, что Валерий Рашкин был задержан в Саратовской области в конце октября. В багажнике его автомобиля полицейские обнаружили тушу лося.
Позже в отношении коммуниста было возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты. Рашкин заявил, что его ввели в заблуждение по поводу разрешения на охоту.
Госдума РФ по ходатайству Генпрокуратуры лишила коммуниста депутатской неприкосновенности.