Россия вошла в пятерку стран с самым низким индексом счастья
Россия вошла в первую пятерку стран с самым низким уровнем индекса счастья по результатам ежегодного опроса, который провели социологические службы Gallup и «Ромир». В этом опросе участвовали жители 44 стран
Россия вошла в первую пятерку стран с самым низким уровнем индекса счастья по результатам ежегодного опроса, который провели социологические службы Gallup и «Ромир». В этом опросе участвовали жители 44 стран.
Из числа опрошенных россиян только 5% заявили, что очень довольны своей жизнью. Еще 36% респондентов заявили, что просто довольны своей жизнью. 17% россиян недовольны жизнью, а 6% - очень недовольны.
Индекс счастья российских граждан (разница между количеством довольных и недовольных) оказался равен +18. Ниже чем у России этот показатель оказался только у Ганы (+2), Афганистана (+9), Гонконга (+11) и Ирака (+17).
Общемировой индекс счастья эксперты оценили в +43.
Самые счастливые граждане проживают в Колумбии (+79), Казахстане (+76), Албании (+74), Малайзии (+73) и Азербайджане (+70).