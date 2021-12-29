29 декабря 2021, 01:03
России предрекли ухудшение ситуации с коронавирусом после новогодних праздников
Главный санитарный врач страны отметила, что во время праздников количество контактов между людьми значительно увеличивается, а значит, возрастают риски стремительного распространения нового штамма «омикрон». Последний медики считают высоко заразным
Фото: gazeta-pedagogov.ru
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в России после новогодних каникул может ухудшиться. С таким прогнозом выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Главный санитарный врач страны отметила, что во время праздников количество контактов между людьми значительно увеличивается, а значит, возрастают риски стремительного распространения нового штамма «омикрон». Последний медики считают высоко заразным.
Анна Попова призвала не снижать в новогодние праздники темпы тестирования на коронавирусную инфекцию.
Отметим, что за минувшие сутки в России было выявлено 21 922 новых случаев заражения COVID-19. В результате осложнений скончались 935 человек.