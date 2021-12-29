Российские туристы жалуются на отказ в страховых выплатах из-за алкогольного опьянения
Российские туристы стали чаще жаловаться на страховые компании, которые отказываются оплачивать лечение травм, полученных в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Роспотребнадзору сообщили турагенты
Российские туристы стали чаще жаловаться на страховые компании, которые отказываются оплачивать лечение травм, полученных в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Роспотребнадзору сообщили турагенты.
Гендиректор сервиса OnlineTur.ru Андрей Бородин рассказал, что жалобы связаны с ситуациями, в которые туристы попадают в состоянии алкогольного опьянения. От пострадавших могут потребовать тест на наличие алкоголя в крови. При этом некоторые клиники на местах предоставляют положительный тест на алкоголь и предлагают за вознаграждение заменить его на отрицательный.
Андрей Бородин подобные действия считает незаконными, так как предоставление услуг по страховке в таком случае зависит от приобретения услуги медицинского освидетельствования, сообщает «КоммерсантЪ».
Как правило, в страховых договорах прописан отказ от выплат, если травма была получена пьяным туристом. Однако порядок определения опьянения не регламентирован. Зачастую факт употребления туристом спиртного определяется визуально.
В OnlineTur.ru отмечают, что туристы в отелях и на экскурсиях могут употреблять слабоалкогольные напитки, что не приводит к из опьянению, но результат теста на алкоголь может оказаться положительным. Это в свою очередь дает право страховым компаниям отказывать в оплате лечения.
Сами страховщики считают, что именно употребление спиртного во многих случаях приводит к несчастным случаям.
Исполнительный директор страховой компании EVR Юлия Алчеева считает, что чаще всего к несчастным случаям приводит именно злоупотребление алкоголем, а его уровень в крови позволяет установить прямую причинно-следственную связь между случившимся и опьянением.