29 декабря 2021, 00:06
Деду Морозу насчитали пенсию в 10 221 рубль при трудовом стаже с 1937 года
Трудовой стаж Деда Мороза исчисляется аж с 1937 года, однако его пенсия со всеми доплатами составляет всего чуть более 10 тысяч рублей. В партии отметили, что новогодний волшебник является работающим пенсионером, поэтому его пенсия не индексируется с 2014 года
Фото: pg11.ru
Российский Дед Мороз получает пенсию в размере 10 221 рубля. Об этом сообщили в свердловском отделении Партии пенсионеров.
Трудовой стаж Деда Мороза исчисляется аж с 1937 года, однако его пенсия со всеми доплатами составляет всего чуть более 10 тысяч рублей. В партии отметили, что новогодний волшебник является работающим пенсионером, поэтому его пенсия не индексируется с 2014 года.
«Деду Морозу остается рассчитывать только на прибавку к прожиточному минимуму пенсионера, который составит в наступающем году сумму в 10 277 рублей», - сообщили в Партии пенсионеров «Ленте.ру».