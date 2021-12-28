В травматологической больнице Сургута две медсестры покончили с собой из-за давления на работе
В Сургуте за последние три месяца покончили с собой две медсестры отделения анестезиологии и реанимации городской клинической травматологической больницы. По факту гибели Аяжан Ташмагабетова и Ираида Петрова возбуждено уголовное дело
В Сургуте за последние три месяца покончили с собой две медсестры отделения анестезиологии и реанимации городской клинической травматологической больницы. По факту гибели Аяжан Ташмагабетова и Ираида Петрова возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».
Znak.com и «Сибирь.Реалии» (издание включено в реестр инагентов) сообщают, что 41-летняя Аяжан Ташмагамбетова, которая проработала в травматологии 17 лет, покончила с собой в конце октября. Муж погибшей рассказал, что женщина в последнее время часто жаловалась на давление и оскорбления со стороны руководства. Начальство фактически доводило медсестру до слез.
Кроме того, Аяжан Ташмагамбетова жаловалась на переработки, невыплату президентских надбавок за работу с ковидными пациентами и угрозы увольнения.
По словам мужа медсестры, травля на работе усилилась после того, как она пожаловалась в трудовую инспекцию на использование в больнице медицинских материалов с истекшим сроком годности. В итоге Ташмагамбетова ушла с работы, а 21 октября муж нашел ее дома мертвой.
За Аяжан Ташмагамбетову активно заступалась медсестра Ираида Петрова. После смерти Ташмагамбетовой коллеги стали обвинять в доведении ее до суицида именно Петрову. Последняя, со слов сотрудников, ходила «черная от горя».
Следственный комитет, прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа, трудовая инспекция и департамент здравоохранения Югры в настоящее время проводят в больнице доследственную проверку.