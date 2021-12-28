ИД «КоммерсантЪ» по требованию РКН удалил статью об активах семьи Марата Хуснуллина
Издательский дом «КоммерсантЪ» по требованию Роскомнадзора удалил заметку об активах семьи бывшего вице-мэра Москвы, а сейчас вице-премьера федерального правительства Марата Хуснуллина
Издательский дом «КоммерсантЪ» по требованию Роскомнадзора удалил заметку об активах семьи бывшего вице-мэра Москвы, а сейчас вице-премьера федерального правительства Марата Хуснуллина. Статья была опубликована на региональной странице «Волга-Урал» в марте 2020 года.
Статья называлась «У семьи Марата Хуснуллина нашли активы на 3,2 млрд рублей».
В РКН свое требование об удалении заметки об активах Марата Хуснуллина и его родственников аргументировали тем, что этот материал основан на расследовании организации», признанной нежелательной на территории России».
В редакции сообщили, что речь идет об издании «Открытые медиа», которое Роскомнадзор считает связанным с признанной в 2017 году «нежелательной организацией» Open Russia Civic Movement, а также об организации Transparency International (признана иностранным агентом).
В статье речь шла о том, что семья Марата Хуснуллина управляет портфелем земельных участков в республике Татарстан площадью 8 587 гектаров. Стоимость этих активов оценивается в 3,2 млрд рублей.