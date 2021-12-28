Правоохранительные органы готовят задержание экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана
В Екатеринбурге в ближайшее время могут задержать оппозиционного политика и бывшего мэра города Евгения Ройзмана. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на собственный источник. Портал сообщает, что к Ройзману было приставлено наружное наблюдение
В Екатеринбурге в ближайшее время могут задержать оппозиционного политика и бывшего мэра города Евгения Ройзмана. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на собственный источник. Портал сообщает, что к Ройзману было приставлено наружное наблюдение.
В связи с чем могут задержать экс-мэра Екатеринбурга, не сообщается. Ранее адвокат политика Юлия Федотова говорила, что ему может грозить обвинение по статьям «Оскорбление власти», «Вовлечение несовершеннолетних в незаконную деятельность» и «Повторное нарушение порядка участия в митингах».
В апреле Ройзмана вызывали в полицию для беседы из-за его постов в Twitter.
«Я точно знаю, что я не делал ничего плохого. Напротив, я делаю все, чтобы моя страна была лучше, человечнее. Поэтому я даже гадать не буду, что они могут изобрести. Поводов может быть множество, а причина одна — я не согласен с тем, что происходит в моей стране, и не боюсь говорить об этом вслух», - прокомментировал Евгений Ройзман информацию о своем возможном задержании.