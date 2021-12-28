28 декабря 2021, 15:54
Силовики задержали экс-координаторов штабов Навального в Архангельске и Саратове
Активистка Ольга Елсакова сообщила в Twitter, что рано утром в квартиру Егора Бутакова ворвались силовики, уложили его лицом в пол, провели обыски и увезли политика в неизвестном направлении
Фото: politsrach.ru
Правоохранительные органы задержали еще несколько соратников Алексея Навального. В частности, сообщается о задержании бывшего координатора архангельского штаба политика (организация признана экстремисткой) Егора Бутакова и бывшего СММ-редактора саратовского штаба Андрея Городецкого.
Активистка Ольга Елсакова сообщила в Twitter, что рано утром в квартиру Егора Бутакова ворвались силовики, уложили его лицом в пол, провели обыски и увезли политика в неизвестном направлении.
Ранее были задержаны бывшие координаторы штабов Алексея Навального в Иркутске, Томске и Барнауле Захар Сарапулов, Ксения Фадеева и Вадим Останин.
Ксении Фадеевой уже предъявлено обвинение в экстремизме с использованием служебного положения.