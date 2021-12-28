28 декабря 2021, 14:53
В Светлограде пьяный врач-анестезиолог устроил стрельбу с больнице из-за ссоры с женой
Глава региона Владимир Владимиров написал в своем Instagram, что сотрудники полиции среагировали очень оперативно и задержали злоумышленника. В результате происшествия пострадавших нет, медицинское учреждение работает в штатном режиме
Фото: Российская газета
В Светлограде Ставропольского края пьяный мужчина пришел в здание районной больницы с ружьем, заперся в кабинете и произвел несколько выстрелов.
Глава региона Владимир Владимиров написал в своем Instagram, что сотрудники полиции среагировали очень оперативно и задержали злоумышленника. В результате происшествия пострадавших нет, медицинское учреждение работает в штатном режиме.
Телеграм-канал 112 сообщает, что стрельбу в больнице устроил врач-анестезиолог Андрей Мирошниченко. Мотивом стала ссора медика с женой, которая также работает в районной больнице. Стрельбу мужчина устроил в ее кабинете.
Врач в момент происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения.