28 декабря 2021, 14:29
Верховный суд РФ принял решение о ликвидации «Мемориала»
Верховный суд России принял решение о ликвидации международного историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал» (внесено в реестр иностранных агентов). С соответствующим иском в суд обратилась генпрокуратура
Фото: news.ecoindustry.ru
Верховный суд России принял решение о ликвидации международного историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал» (внесено в реестр иностранных агентов). С соответствующим иском в суд обратилась генпрокуратура.
Формальным поводом для ликвидации «Мемориала» стало «систематическое нарушение требований о маркировке «иностранным агентом»».
При этом в ходе судебного заседания представитель прокуратуры Алексей Жафяров обвинял Мемориал в «спекуляции» на теме политических репрессий в период СССР и в современной России, а также в «реабилитации изменников Родины».
Собравшееся возле здания Верховного суда люди встретили решение о ликвидации «Мемориала» криками «Позор!». Телеграм-каналы сообщают о задержании нескольких человек.