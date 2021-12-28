Прокурор обвинил «Мемориал» в спекуляции на теме репрессий и реабилитации «изменников родины»
Гособвинитель по делу «Мемориала» (организация признана иностранным агентом) Алексей Жафяров обвинил правозащитный центр в «спекуляции на теме репрессий» и реабилитацией «изменников родины»
Гособвинитель по делу «Мемориала» (организация признана иностранным агентом) Алексей Жафяров обвинил правозащитный центр в «спекуляции на теме репрессий» и реабилитацией «изменников родины». Об этом прокурор заявил в Верховном суде, который рассматривает вопрос о ликвидации «Мемориала».
Алексей Жафяров считает, что правозащитный центр «создает лживый образ СССР как террористического государства, обеляет и реабилитирует нацистских преступников, на чьих руках кровь советских граждан».
«Почему сейчас мы, потомки победителей, вынуждены наблюдать за попытками реабилитации изменников родины и нацистских пособников… Наверное, потому что за это кто-то платит», - заявил гособвинитель, слова которого приводит «Интерфакс».
Напомним, что прокуратура требует ликвидировать «Мемориал» якобы за сокрытие своего статуса «иностранный агент», а также за «оправдание терроризма и экстремизма».