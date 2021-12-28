ФСИН устроило Шестуну новогодний этап. Во время праздников узнать о его судьбе будет невозможно
В понедельник, 27 декабря, экс-главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна вновь этапировали из СИЗО-11 подмосковного Ногинска в неизвестном направлении. Политик успел сообщить в письмах, что его повезут в столыпинском вагоне, предположительно в Тверь
В понедельник, 27 декабря, экс-главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна вновь этапировали из СИЗО-11 подмосковного Ногинска в неизвестном направлении. Политик успел сообщить в письмах, что его повезут в столыпинском вагоне, предположительно в Тверь.
В Ногинске экс-глава Серпуховского района ожидал судебного разбирательства по новому уголовному делу, которое было возбуждено по факту оскорбления представителей власти. Процесс должен был начаться в ближайшие дни в Домодедовском суде. Однако ФСИН внезапно решила увезти Шестуна в новогодние праздники в неизвестном направлении.
«Вывод тут напрашивается только один: исключительно чтобы его помучить и заставить поволноваться близких. Все новогодние праздники не работает сервис ФСИН-письмо, нет посещений адвокатов, заключенные находятся в полной изоляции», - сообщила супруга экс-чиновника Юлия Шестун.
Неизвестно и как встретят Шестуна в СИЗО-1 Твери, без контроля со стороны правозащитников и адвокатов. Два месяца назад начальник тверского изолятора Дмитрий Лебедев лично избил политика, пока двое других сотрудников ФСИН заломили ему руки (сейчас по факту этого инцидента ведется доследственная проверка).
Напомним, что в мае текущего года Александр Шестун был поставлен в ИК-6 на учет как склонный к побегу, что позволяло сотрудникам колонии постоянно проверять его в камере, в том числе и несколько раз за ночь. Только через полгода Тверской облсуд признал решение дисциплинарной комиссии и действия сотрудников УФСИН незаконными.
Начальник УФСИН по Тверской области генерал Александр Кузьмин на личном приеме с правозащитницей Татьяной Джинчвеладзе заявил, что Александру Шестуну «мало 15 лет колонии строгого режима» и «просто так он сидеть не будет».
Конфликт между экс-главой Серпуховского района и Тверским УФСИН начался из-за жалоб Александра Шестуна на коррупцию в ИК-6 города Бежецка, а также на пытки и избиения заключенных. Политик подавал заявление во ФСИН РФ с просьбой перевести его в колонию другого региона в связи с тем, что ему небезопасно находиться в Тверской области.