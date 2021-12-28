В Госдуме предложили запретить чиновникам отдыхать за границей в новогодние праздники
Депутат Госдумы от «Единой России» и основатель движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил запретить чиновникам выезжать за границу в период новогодних и рождественских каникул
Депутат Госдумы от «Единой России» и основатель движения «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил запретить чиновникам выезжать за границу в период новогодних и рождественских каникул. Госслужащие, напротив, должны путешествовать по родной стране и выявлять проблемы внутреннего туризма.
Султан Хамзаев посетовал, что многие чиновники постоянно говорят о патриотизме, но в отпуск уезжают за границу. Одновременно с этим власти пытаются стимулировать простых граждан отдыхать в России, а не в Турции и Египте.
Депутат-единоросс считает, что хотя бы в период новогодних каникул народные избранники и другие чиновники должны ездить по стране и выявлять «болевые точки в сфере туризма в каждом конкретном регионе».
«Отдых для наших граждан должен быть дешевле, комфортнее и приятнее», – добавил Хамзаев, слова которого приводит РИА Новости.