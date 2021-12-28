Россияне после двух лет антиковидных ограничений снова заинтересовались покупкой недвижимости за границей
Россияне после двух лет пандемии коронавируса и карантинных ограничений снова начали интересоваться покупкой недвижимости за границей. Чаще всего граждане интересуются покупкой квартир в Турции, Болгарии и Испании – на эти страны пришлось 49,4% от всех запросов
Россияне после двух лет пандемии коронавируса и карантинных ограничений снова начали интересоваться покупкой недвижимости за границей. Чаще всего граждане интересуются покупкой квартир в Турции, Болгарии и Испании – на эти страны пришлось 49,4% от всех запросов.
Так, агентство зарубежной недвижимости Tranio зафиксировало рост числа заявок на 8% по итогам 2021 года и на 19% по сравнению с допандемийным 2019 годом. В компании Henley & Partners сообщили, что количество запросов выросло на рекордные 46%. При этом реальное число сделок составляет около половины от количества запросов (до пандемии было 80%).
В агентстве Knight Frank в свою очередь сообщили, что российские граждане стали чаще интересоваться получением ВНЖ (вид на жительство) и гражданства в обмен на покупку зарубежной недвижимости. По этому направлению самыми популярными странами являются Португалия, страны Карибского бассейна, Кипр и Греция, пишет «КоммерсантЪ».
Участники рынка заграничной недвижимости отметили, что рост интереса к недвижимости в Турции вырос на фоне рекордного падения курса турецкой лиры.