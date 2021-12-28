28 декабря 2021, 11:59
Экс-координатору томского штаба Навального предъявили обвинение в экстремизме
Бывшему координатору томского штаба Алексея Навального (организация признана экстремисткой) и депутату городской думы Ксении Фадеевой предъявлено обвинение в экстремизме с использованием служебного положения
Фото: m.babr24.net
Бывшему координатору томского штаба Алексея Навального (организация признана экстремисткой) и депутату городской думы Ксении Фадеевой предъявлено обвинение в экстремизме с использованием служебного положения. Ранее сообщалось, что активистка была задержана, а в ее квартире прошли обыски.
Юрист Иван Жданов сообщил в Twitter, что максимальное наказание по этой статье составляет лишение свободы на срок до 12 лет.
Также сообщалось о задержании экс-координатора штаба в Иркустке Захара Сарапулова. Сейчас он находится на допросе в Следственном комитете. Ему могут предъявить аналогичную статью.
Кроме того, на связь не выходит и экс-координатор барнаульского штаба Вадим Останин.