В Совете Федерации напомнили о праве России использовать армию для защиты своих граждан за границей
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил о праве России использовать армию для защиты своих граждан за границей, если им грозит опасность. Таким образом сенатор прокомментировал заявления Запада о том, что Россия планирует напасть на Украину
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил о праве России использовать армию для защиты своих граждан за границей, если им грозит опасность. Таким образом сенатор прокомментировал заявления Запада о том, что Россия планирует напасть на Украину.
Константин Косачев напомнил о том, что после конфликта в Южной Осетии в 2008 году в федеральный закон «Об обороне» были внесены поправки, дающие возможность оперативно использовать Вооруженные силы России в других странах, сообщает «Интерфакс».
По словам сенатора, «Россия никогда ни на кого не нападала первой», однако нынешняя ситуация на Украине не может не вызывать опасений. Речь идет о возможной попытке Киева решить силой проблемы в Донецкой и Луганской областях, где проживают граждане России (после конфликта на Донбассе Москва стала массово оформлять местным жителям российские паспорта).
«Украину подталкивают к тому, чтобы попытаться решить проблемы Юго-Востока военным путем. Причем провокаторы и внутри, и вовне Украины совершенно точно понимают, что в этом случае произойдет», - заявил сенатор.